В древних Помпеях рухнула стена

В древнеримском городе Помпеи рухнула часть стены поблизости от знаменитого Дома Кифариста, передает Life.ru. Площадь обрушения составила 1,5 квадратных метра. Место ЧП закрыто для туристов, там работают эксперты и полиция.

Отметим, Помпеи были уничтожены во время извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года нашей эры. Парадоксально, но это позволило городу под слоем пепла сохранить свой исторический облик и позже стать настоящим музеем под открытым небом и источником достоверного знания об устройстве населенных пунктов древнего Рима. Объект входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.