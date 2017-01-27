В США арестовали подростков за планирование бойни в школе

Власти штата Флорида отчитались об аресте двух детей 13 и 14 лет, которые, по версии правоохранителей, 27 января собирались устроить в школе стрельбу, передает "Газета.ru". За день до этого в полицию поступило сообщение о подготовке к нападению. В ходе допроса один из школьников сознался, что они действительно планировали устроить бойню. В разговоре с правоохранителями он упомянул массовое убийство в школе "Колумбайн" в 1999 году. В домах учащихся было найдено оружие. Они обвиняются в сговоре с целью совершения тяжкого убийства.