Спасенная из воды автоледи была в пяти минутах от смерти

История спасения автоледи из тонущей в Москве-реке машине инспектором ДПС и случайным очевидцем вызвала широкий общественный резонанс. Муж спасенной уверен, что это был вопрос жизни и смерти и от самого страшного исхода его супругу отделяли всего пять секунд. "Если бы еще глотка воздуха у нее не хватило, то, наверное, у нее не хватило бы сил для жизни", – цитирует "РЕН ТВ" мужчину. Он добавил, что хочет познакомится со спасителями своей жены.





Напомним, автомобиль Subaru Forester упал в Москву-реку, потеряв управление после столкновения с другой иномаркой. Инспектор ДПС и случайный очевидец произошедшего бросились на помощь девушке, сидевшей за рулем. Инспектор Алексей Коняев был госпитализирован с отморожением обеих кистей и переохлаждением. Мурат Шомахов отказался от госпитализации.