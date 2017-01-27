Финны готовы платить за неделю в окружении овец и коров

Лесное управление Финляндии запустило проект, в котором простым обывателям предлагается попробовать себя в роли пастухов в 12 природных и национальных парках страны. При этом пастуху не будут платить за работу. Наоборот, ему самому придется раскошелиться, ведь формально он станет арендатором фермы по разведению овец и коров. Полученные таким способом средства пойдут на развитие природных заповедников Финляндии.

Примечательно, что такое предложение все равно пользуется повышенным спросом у финнов. Так, в ведомство поступило около 4,8 тысячи заявок, при том, что набор ведется только на 142 места, передает Flashnord. Счастливчики, которым предстоит неделю провести в окружении овец и коров в одном из национальных парков Финляндии, будут определены при помощи жребия.