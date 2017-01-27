При пожаре в Тюменской области погибли дети

В многоквартирном доме в селе Киево Ялуторовского района Тюменской области 27 января вспыхнул пожар. Для тушения возгорания на место прибыли 19 человек личного состава и девять единиц техники. "При пожаре погибли двое детей. Мальчикам было два и три года", – цитирует URA.Ru представителя правоохранительных органов региона. Причины трагедии выясняют специалисты.