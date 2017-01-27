Наезд внедорожника на пешеходов в Москве попал на видео

На Ленинградском шоссе на севере Москвы внедорожник вылетел с с проезжей части на тротуар, где сбил двух человек. 54-летняя женщина была госпитализирована с тяжелой формой ушиба головного мозга, переломами костей лица и основания черепа. 45-летнему мужчине медики диагностировали перелом голени со смещением. Видео ДТП опубликовал телеканал "РЕН ТВ".