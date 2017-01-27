В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь. Как рассказали в Следственном комитете России, подросток решил познакомиться с отцом, которого никогда не видел. Втайне от матери девочка нашла адрес и приехала к нему домой.

Школьница планировала наладить общение, но мужчина, воспользовавшись отсутствием свидетелей, изнасиловал ее. Вернувшись домой, пострадавшая рассказала все матери, которая обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.