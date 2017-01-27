В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь. Как рассказали в Следственном комитете России, подросток решил познакомиться с отцом, которого никогда не видел. Втайне от матери девочка нашла адрес и приехала к нему домой.
Школьница планировала наладить общение, но мужчина, воспользовавшись отсутствием свидетелей, изнасиловал ее. Вернувшись домой, пострадавшая рассказала все матери, которая обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело.
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