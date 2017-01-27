Песков подтвердил дату разговора Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что разговор российского лидера с главой США Дональдом Трампом может состояться 28 января, передает "Газета.ru". "Да", – коротко ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Напомним, информацию о планируемой беседе распространила в Сети американская журналистка. По ее словам, это будет первый официальный телефонный разговор новоиспеченного президента США с иностранным лидером.