На Савеловском направлении МЖД произошел сбой

На Савеловском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении электричек. На платформах скопились толпы людей, передает сетевое издание m24.ru.
Перевозчик пояснил, что перебои связаны с неисправностью состава. На участке Дмитров – Москва несколько поездов были задержаны, один – отменен.
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