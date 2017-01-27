На Савеловском направлении МЖД произошел сбой

На Савеловском направлении Московской железной дороги произошел сбой в движении электричек. На платформах скопились толпы людей, передает сетевое издание m24.ru.

Перевозчик пояснил, что перебои связаны с неисправностью состава. На участке Дмитров – Москва несколько поездов были задержаны, один – отменен.