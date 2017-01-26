На юго-востоке Москвы ограбили ювелирный магазин

Вечером 26 января на юго-востоке Москвы произошло вооруженное ограбление. Неизвестные ворвались в ювелирные магазин на улице Маршала Кузнецова, ранили нескольких человек и вынесли украшения.

Сумма ущерба от действия злоумышленников не называется. Полиция ведет поиск подозреваемых, передает Life.ru.