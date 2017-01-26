Airbus A321 из Женевы час кружил над Москвой

В Шереметьево приземлился самолет Airbus A321 из Женевы, который в течение часа был вынужден кружить над воздушной гаванью. О задержках в работе аэропорта рассказали Dni.Ru пассажиры рейса SU 2381.

Отметим, согласно "Яндекс.Расписанию", в Шереметьево задержаны пять рейсов, еще восемь – отменено. Похожая ситуация наблюдается во Внуково (отменен один рейс) и Домодедово (задержано – четыре, отменено – пять). По всей видимости, причиной нарушения режима работы воздушных гаваней стали неблагоприятные погодные условия. Официальных комментариев на этот счет не поступало.