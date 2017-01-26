На Киевском шоссе случилась массовая авария

На Киевском шоссе недалеко от Санкт-Петербурга произошла массовая авария. По предварительным данным, в результате ДТП поврежденными оказались сразу 20 автомобилей.
На место происшествия прибыли экстренные службы города. Одним из участников ДТП оказался водитель маршрутного такси, передает Life.ru.
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