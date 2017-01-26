СК начал проверку после нападения с топором на участника квеста в Москве

Сотрудники Следственного комитета России начали проверку после нападения с топором на участника квеста в Москве. Мужчина принимал участие в развлекательной игре "Кровавый Санта".
Правоохранители дадут оценку действиям организаторов квеста, передает "Газета.ru". Напомним, в ходе игры один из актеров нанес участнику удар топором по голове.
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