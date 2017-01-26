В Подмосковье многоэтажку залило кипятком

В подмосковной Балашихе в многоэтажном доме на Горенском бульваре произошла коммунальная авария. Из окон новостройки полился кипяток.

В сети было опубликовано видео с места происшествия, передает телеканал "360". По всей видимости, в доме прорвало трубу.