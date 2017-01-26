На севере Петербурга загорелся завод

На севере Санкт-Петербурга загорелся электродный завод. Пожар случился в четырехэтажном здании на территории предприятия.
"Горит один из цехов предприятия," – сообщил источник Flashnord в экстренных службах города. Информации о пострадавших нет.
На место происшествия выехали восемь пожарных бригад. Возгоранию присвоен третий ранг, передает Life.ru.
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