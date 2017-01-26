Названа причина мощного взрыва на ТЭЦ в Пензе

Российские правоохранители и экстренные службы Пензенской области установили предварительную причину взрыва на ТЭЦ в столице региона. Предполагается, что к происшествию привело нарушение правил безопасности при сварочных работах, передает "Интерфакс".

По другим данным, взрыв мог произойти из-за обрушения крыши. "Рухнувшая кровля повредила трубы газопровода, от этого произошел взрыв", – цитирует ТАСС представителя регионального управления ФСБ.

С места происшествия поступает противоречивая информация о погибших и пострадавших. Вероятно, жертвой взрыва стал один человек, еще один – пострадал.