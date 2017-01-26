На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв

На теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Пензе произошел взрыв, передает ТАСС. В результате обрушились металлические конструкции на площади 600 квадратных метров. Само здание, по информации РИА Новости, частично разрушено. Данные о пострадавших уточняются. В Центре медицины катастроф сообщили об одном погибшем. По имеющейся информации, взорвалась газовоздушная смесь.