В Крыму умер худрук академического театра

Художественный руководитель Крымского академического русского драматического театра имени Максима Горького Анатолий Новиков умер в ночь на 26 января. Театром он руководил с 1972 года и, по словам коллег, буквально сделал его. "Собственно, на его профессионализме и духе этот театр многие годы существует", – цитирует РИА Новости министра культуры республики Арину Новосельскую.

