Из-за снега и обледенения в Москве объявлен желтый уровень опасности, передает сетевое издание m24.ru. Уже сейчас заметны проблемы, которые возникли в городе из-за сложных погодных условий. В частности, сильно осложнена транспортная ситуация – гололедица спровоцировала большое число аварий, которые затруднили движение наземного транспорта. Синоптики ожидают, что уже к концу дня в городе потеплеет. Вечером температура воздуха поднимется до -10. Ожидается снегопад.