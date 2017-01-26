Выросло число пострадавших в массовой драке в Москве

После массовой драки, произошедшей на Страстном бульваре в центре Москвы, в стационаре оказались шесть человек, передает РИА Новости. Ранее сообщалось о пяти пострадавших, которым потребовалась медицинская помощь. По другим данным, были госпитализированы три человека.

Представитель экстренных служб города рассказал, что участников потасовки доставили в Институт Склифосовского, а также в городские клинические больницы №1 и №36. Причины конфликта пока не известны, полиция ведет проверку.