В Москве автобус вылетел на тротуар

Утром 25 января на северо-востоке Москвы возле метро "Медведково" пассажирский автобус занесло во время поворота – он вылетел с проезжей части на тротуар, сообщает Life.ru. В момент происшествия там находились около десяти человек.

По счастливой случайности никто не пострадал. "Дорога в этом месте не была обработана, сплошной гололед", – заявили очевидцы.