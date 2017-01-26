Офицер Росгвардии умер от выстрела в голову на базе ОМОНа

При заступлении на дежурство старший лейтенант Росгвардии получил на базе ОМОНа в столичном районе Строгино табельный пистолет Макарова. Позже он покончил с собой в помещении вентиляционной камеры, передает ТАСС.
Смерть офицера наступила в результате огнестрельного ранения головы. На месте ЧП работает следственная группа, выясняются причины произошедшего.
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