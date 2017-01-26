Российский посол умер в Индии

В одной из центральных больниц Нью-Дели после непродолжительной болезни 26 января скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Индии Александр Кадакин, передает РИА Новости. "На посту главы российской дипломатической миссии он работал с ноября 2009 года. Вся дипломатическая карьера Кадакина с 1971 года была тесно связана с развитием российско-индийских отношений", – сообщили в посольстве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала смерть Александра Кадакина огромной потерей. "Уникальный, выдающийся, легендарный – все про него", – написала дипломат на своей странице в Facebook.