ФСБ ликвидирует группировку террористов в Крыму

В Бахчисарае ФСБ проводит спецоперацию по ликвидации ячейки террористической группировки "Хизб ут-Тахрир", передает РИА Новости. В местах проживания подозреваемых в причастности к этой организации проводятся обыски. Глава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов подчеркнул, что на российском полуострове ведется систематическая борьба с экстремистскими организациями.