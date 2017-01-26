В ночь на 26 января у дома 8А на Страстном бульваре в центре Москвы произошла массовая драка, передает РИА Новости. По данным портала Life.ru, пять человек были доставлены в ближайшую больницу.
По факту случившегося проводится проверка. Причина конфликта пока не известна.
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