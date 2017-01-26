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26 января 2017
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BMW X5 насмерть сбил пешехода на западе Москвы

567
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В ночь на 26 января автомобиль марки BMW X5 сбил пешехода на Можайском шоссе на западе Москвы. По предварительным данным, человек переходил дорогу в неположенном месте. Иномарка шла на большой скорости, водитель не успел затормозить.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Обстоятельства произошедшего уточняются. Очевидцы сняли на видео место аварии, запись опубликовал портал Life.ru.

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