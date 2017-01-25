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На западе Москвы иномарка сбила пешехода (видео)

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Водитель иномарки сбил пешехода на Мичуринском проспекте на западе Москвы. Мужчина пытался пересечь проезжую, когда на него наехал автомобиль.

Нарушитель скрылся с места происшествия. Момент аварии попал на записи камер наружного видеонаблюдения. Правоохранительные органы столицы ведут поиск водителя, передает РЕН ТВ.

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