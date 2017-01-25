Нападение боевиков на отель попало на видео

В столице Сомали боевики совершили нападение на гостиницу Dayah. В здание отеля врезался заминированный автомобиль, за рулем которого находился смертник. После террористы атаковали постояльцев из автоматического оружия.

В результате нападения произошло по меньшей мере два взрыва, передает НСН. По предварительным данным, погибли 13 человек. В сети был опубликован ролик с места происшествия.