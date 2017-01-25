Беременная москвичка выпала из окна 14-го этажа

На юго-востоке Москвы из окна на 14-м этаже жилого дома выпала беременная женщина. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб города. По предварительным данным, москвичка была на седьмом месяце беременности. Обстоятельства трагедии устанавливаются, передает Life.ru.
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