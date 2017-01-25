Под Москвой перевернулась маршрутка с пассажирами

На Старом Ярославском шоссе в Подмосковье перевернулась маршрутка, в салоне которой находились десять человек. По предварительным данным, машину занесло, в результате чего автомобиль сначала слетел на обочину, а затем перевернулся и упал в кювет.
Одна из пассажирок маршрутки получила травму, передает "Газета.ru". Женщина была госпитализирована.
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