Под Москвой перевернулась маршрутка с пассажирами

На Старом Ярославском шоссе в Подмосковье перевернулась маршрутка, в салоне которой находились десять человек. По предварительным данным, машину занесло, в результате чего автомобиль сначала слетел на обочину, а затем перевернулся и упал в кювет.

Одна из пассажирок маршрутки получила травму, передает "Газета.ru". Женщина была госпитализирована.