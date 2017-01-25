В МГУ создали антидопинговую лабораторию

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий объявил о создании Национальной антидопинговой лаборатории. Функционировать организация будет на базе вуза.

"Мы выполняем это поручение президента и уже создали инновационным советом эту антидопинговую лабораторию", – цитирует ректора "Интерфакс". Садовничий добавил, что лаборатория будет заниматься не только анализом, но и научной работой и удачно вольется в уже существующий медцентр и профильные факультеты.

