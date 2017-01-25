Два сибиряка заживо сгорели в машине

Днем 25 января на первом километре автодороги Нягань – Приобье в Ханты-Мансийском автономном округе произошло смертельное ДТП, передает URA.Ru. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 не уступил дорогу грузовику. В результате легковушка воспламенилась. Водитель и пассажир сгорели заживо. Информации о состоянии водителя грузовика не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.