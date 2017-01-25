Сто дней президента Трампа Исчезновение программы "Давай поженимся!" Россия против Пугачевой Скандал с Марой Багдасарян Дом-2
Шоу-бизнес

Гордон заступилась за избитую Ксенофонтову

Юрист утверждает, что у актрисы не смогут отнять дочь
Шоу-бизнес

На Любовь Толкалину совершено нападение

Бывшая подруга Кончаловского призналась, что испытала настоящее унижение
партнеры

Самое читаемое

В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
15:37
25 января 2017
просмотры: 123

Два сибиряка заживо сгорели в машине

567
поделиться

Днем 25 января на первом километре автодороги Нягань – Приобье в Ханты-Мансийском автономном округе произошло смертельное ДТП, передает URA.Ru. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2110 не уступил дорогу грузовику. В результате легковушка воспламенилась. Водитель и пассажир сгорели заживо. Информации о состоянии водителя грузовика не поступало. Обстоятельства произошедшего уточняются.

18:30
25 января 2017
просмотры: 123

Нападение боевиков на отель попало на видео

567
18:19
25 января 2017
просмотры: 123

Беременная москвичка выпала из окна 14-го этажа

567
17:35
25 января 2017
просмотры: 123

Под Москвой перевернулась маршрутка с пассажирами

567
16:04
25 января 2017
просмотры: 123

В МГУ создали антидопинговую лабораторию

567
15:33
25 января 2017
просмотры: 123

Известного российского баскетболиста поймали с наркотиками

567
14:14
25 января 2017
просмотры: 123

В Татарстане предотвратили теракт на авиазаводе

567
13:58
25 января 2017
просмотры: 123

Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке

567
13:43
25 января 2017
просмотры: 123

80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка

567
12:44
25 января 2017
просмотры: 123

Во Франции ограбили миллиардера Ротшильда

567
12:20
25 января 2017
просмотры: 123

Изнасиловавшим студентку МАДИ смягчили наказание

567

загрузить ещё

Политика

Как живут экс-президенты США
Путин похвастался корочкой плотника
Госдума ликвидирует брак в законе о побоях
"Кибербойца" Порошенко подняли на смех

Шоу-бизнес

Гордон заступилась за избитую Ксенофонтову
На Любовь Толкалину совершено нападение
Турецкий артист раскрыл тайну рождения певицы Адель
Куда исчезла программа "Давай поженимся!"

Проишествия

Вспыхнувший торговый центр перепугал москвичей
За что жена соратника Чубайса получила пулю в лицо
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

Lifestyle

"Вечная спешка" и тайны Владимира Высоцкого
Картину Шишкина хотели продать за 3 килограмма кокаина
Что случилось с артисткой Касаткиной
Бондарчук показал в Москве инопланетян
Шоу-бизнес

Жена Прилучного сменила фамилию

Родители обиделись на Агату Муцениеце

Шоу-бизнес

Звезд "Дома-2" оставили без денег и выгнали с проекта

Участники телестройки остались без средств к существованию
Общество

Управление полковника Захарченко ликвидировали

Ведомство закрыли в рамках проводимой в главке реорганизации
Спорт

Болта и Лебедеву лишили олимпийских медалей из-за допинга

Международный олимпийский комитет (МОК) применил к спортсменам строгие санкции

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

Бондарчука сняли с другой женщиной
Горячие фото русской обладательницы "Порно Оскара"
"Пивная йога" покоряет мир
Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами

Спорт

Болта и Лебедеву лишили олимпийских медалей из-за допинга
Роналду увезли на скорой
Исинбаева пристыдила предателей за выдумки о допинге
Хитрый вратарь ударил себя по ноге для затяжки времени (видео)

Регионы

Москвичка заказала своей бабушке стриптизера (видео)
В Ленобласти ищут сладкоежку на зарплату 120 тысяч рублей
Падение "канатоходца" с 30-метровой высоты сняли на видео
В Хабаровске бизнесмен сжег свою семью
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru