В Татарстане предотвратили теракт на авиазаводе

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства отчитался о пресечении деятельности группировки, которая планировала совершить несколько терактов на территории республики. Главной целью боевиков был Казанский авиационный завод имени Горбунова.

"Также оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками ФСБ нанесли очередной удар по террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (деятельность запрещена в России. – Прим. ред.) – возбуждено 13 уголовных дел в отношении ее участников. Среди них участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета", – цитирует ТАСС Артема Хохорина.