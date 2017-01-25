Во Франции ограбили миллиардера Ротшильда

Замок миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа был ограблен, передает "Газета.ru". Злоумышленники вскрыли замок на пером этаже здания и вынесли оттуда деньги и ювелирные украшения. Точная сумма ущерба уточняется, по предварительным данным речь идет о сумме в порядка 400 тысяч евро. Семьи в момент ограбления в замке не было, полицию вызвали работники, обнаружившие взлом.