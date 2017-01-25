Москву парализовала гололедица

Движение на московских дорогах серьезно затруднено с самого утра 25 декабря, сообщает "Газета.ru". Десятибалльные пробки зафиксированы на выносных магистралях города, МКАД и центральных улицах. Проблемы объясняются гололедицей. По данным портала "Яндекс.Пробки", общая ситуация на дорогах столицы оценивается в восемь баллов.