В России продлен запрет на спиртосодержащую продукцию

Роспотребнадзор подготовил предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, пишет "Газета.ru". Эту меру поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В сообщении ведомства подчеркивается, что установленный запрет не имел негативных последствий для легального бизнеса.
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