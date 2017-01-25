В России продлен запрет на спиртосодержащую продукцию

Роспотребнадзор подготовил предложение о продлении сроков ограничения реализации отдельных видов спиртосодержащей непищевой продукции на 60 дней, пишет "Газета.ru". Эту меру поддержал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В сообщении ведомства подчеркивается, что установленный запрет не имел негативных последствий для легального бизнеса.