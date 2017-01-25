Замначальника "Бутырки" насмерть забил жену и падчерицу

Поздним вечером 24 января по подозрению в убийстве членов своей семьи был задержан руководитель отдела кадров следственного изолятора №2 ("Бутырки"), передает телеканал "360". По версии следствия, замначальника "Бутырки" до смерти забил молотком несовершеннолетнюю падчерицу и жену в квартире на Чертановской улице. На месте происшествия работают сотрудники полиции.
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