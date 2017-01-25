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25 января 2017
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В лифте на востоке Москвы сгорел мужчина

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Утром 25 января в экстренные службы столицы поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома на Хабаровской улице горит пассажирский лифт, передает "Московский комсомолец". На место прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание.

В кабине лифта было обнаружено сгоревшее тело мужчины, личность погибшего устанавливается. По предварительным данным, он жил в этом доме. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

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