В лифте на востоке Москвы сгорел мужчина

Утром 25 января в экстренные службы столицы поступило сообщение о том, что в подъезде жилого дома на Хабаровской улице горит пассажирский лифт, передает "Московский комсомолец". На место прибыли сотрудники МЧС, которые оперативно ликвидировали возгорание.

В кабине лифта было обнаружено сгоревшее тело мужчины, личность погибшего устанавливается. По предварительным данным, он жил в этом доме. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.