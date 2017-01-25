Сообщение о похищении ребенка в столице оказалось ложным

Сотрудники правоохранительных органов Москвы приступили к проверке сообщения о похищении ребенка и уже установили личность звонившего. "В ходе опроса мужчины выяснилось, что сообщение о похищении ребенка было ложным", – цитирует "Газета.ru" представителя пресс-службы столичного главка МВД.

По факту заведомо ложного сигнала о правонарушении начата проверка. Звонивший задержан.