Сгоревшую после ДТП в Москве скорую помощь сняли на видео

На полосе для движения в сторону области Калужского шоссе возле МКАД столкнулись три машины, в том числе скорая помощь. "В результате аварии автомобиль медиков полностью сгорел", – цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов Москвы. Пострадавших нет.

Движение в районе аварии было серьезно осложнено. Последствия столкновения попали на видео.