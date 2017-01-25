Сгоревшую после ДТП в Москве скорую помощь сняли на видео

На полосе для движения в сторону области Калужского шоссе возле МКАД столкнулись три машины, в том числе скорая помощь. "В результате аварии автомобиль медиков полностью сгорел", – цитирует ТАСС представителя правоохранительных органов Москвы. Пострадавших нет.
Движение в районе аварии было серьезно осложнено. Последствия столкновения попали на видео.
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