Под Москвой грузовик столкнулся с автобусом

Вечером 24 января в районе 18-го километра автодороги А-108 в Подмосковье произошло ДТП: автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек.
На месте аварии работают сотрудники экстренных служб региона, передает Life.ru. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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