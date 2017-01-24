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Под Москвой грузовик столкнулся с автобусом

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Вечером 24 января  в районе 18-го километра автодороги А-108 в Подмосковье произошло ДТП: автобус столкнулся с грузовиком. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали по меньшей мере семь человек.

На месте аварии работают сотрудники экстренных служб региона, передает Life.ru. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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