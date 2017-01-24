В Петербурге эвакуировали крупный торговый центр

В Санкт-Петербурге были эвакуированы посетители и сотрудники торгового центра "Сити Молл" на Коляжском проспекте. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание.

"Все были эвакуированы, затем все проверили. Сейчас торговый центр работает в штатном режиме", – сообщили в городском управлении МЧС. Видео с места происшествия опубликовал Life.ru.