В мурманской поликлинике умерла пенсионерка

В поликлинике №1 в Мурманске умерла пенсионерка. Женщина почувствовала недомогание, когда находилась в очереди в регистратуру, передает Flashnord.

Сотрудники поликлиники пытались провести реанимацию и вызвали скорую помощь, но спасти пенсионерку не удалось."В настоящее время на месте происшествия работают следователи", – сообщила официальный представитель регионального управления СКР Ксении Кошелюк.