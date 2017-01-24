На юге Москвы похитили ребенка

Неизвестный на юге Москвы похитил мальчика. Он затолкал ребенка в багажник иномарки на улице Домодедовская и скрылся в неизвестном направлении.
"В городе объявлен план "Перехват", – сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Полиция проверяет информацию о происшествии.
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