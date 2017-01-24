После обстрела женщины на МКАД возбудили дело

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту обстрела женщины на МКАД. По данным правоохранителей, неизвестный сделал несколько выстрелов в лицо владелицы иномарки в ходе дорожного конфликта.
Дело расследуется по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия", передает "Газета.ru". Врачи оказывают помощь пострадавшей, рассказали в ведомстве.
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