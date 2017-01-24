Сто дней президента Трампа Список номинантов "Оскар-2017" Россия против Пугачевой Скандал с Марой Багдасарян Дом-2
Lifestyle

"Рай" Кончаловского оставили без "Оскара"

Объявлены номинанты на кинопремию 2017 года

Шоу-бизнес

Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" вышла замуж

На тайной церемонии бракосочетания была 14-летняя дочь актрисы Мария
партнеры

Самое читаемое

В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Фото со свадьбы Меладзе произвело фурор
16:34
24 января 2017
просмотры: 123

После обстрела женщины на МКАД возбудили дело

567
поделиться

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту обстрела женщины на МКАД. По данным правоохранителей, неизвестный сделал несколько выстрелов в лицо владелицы иномарки в ходе дорожного конфликта.

Дело расследуется по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия", передает "Газета.ru". Врачи оказывают помощь пострадавшей, рассказали в ведомстве.

17:55
24 января 2017
просмотры: 123

На юге Москвы похитили ребенка

567
16:27
24 января 2017
просмотры: 123

Водитель погиб в аварии в Шереметьево

567
15:42
24 января 2017
просмотры: 123

Кадыров наградил Александра Маслякова

567
15:03
24 января 2017
просмотры: 123

Москвичи стали меньше стоять в пробках

567
14:27
24 января 2017
просмотры: 123

В московской школе умерла 12-летняя девочка

567
13:29
24 января 2017
просмотры: 123

В центре Москвы грабитель отобрал у девушки "лабутены"

567
13:14
24 января 2017
просмотры: 123

Юноша попал в больницу после нападения двух подростков

567
12:46
24 января 2017
просмотры: 123

Россия отреагировала на китайские ракеты у своих границ

567
12:05
24 января 2017
просмотры: 123

"Заминировавшего" здание ВГТРК хулигана поймали в Москве

567
11:42
24 января 2017
просмотры: 123

В метро Москвы закроют несколько станций

567

загрузить ещё

Политика

Порошенко психанул из-за заявления Трампа о России
Володин поддержал декриминализацию побоев
Терезу Мэй связали по рукам и ногам
Россия готовит ответ на китайские ракеты у границ

Шоу-бизнес

Киркоров обратился с заявлением в полицию
Родные сломавшего позвоночник Степанова просят о помощи
Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" вышла замуж
Исполнитель хита "Эти глаза напротив" оказался наркоманом

Проишествия

Подробности нападения на жену соратника Чубайса
Из погребенного под лавиной итальянского отеля спасли трех щенков
Ученики московский школы пробили однокласснику череп
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

Lifestyle

Малыш и Карлсон станут героями сериала
Полански не возглавит "Сезар" из-за дела об изнасиловании
Мединский объявил войну голливудским фильмам
Гай Ричи вновь удивит поклонников
Шоу-бизнес

Новый дом Киркорова стоит миллиард рублей

Король российской эстрады сделал себе царский подарок к юбилею
Шоу-бизнес

Вскрылась корыстная подноготная петиции против Пугачевой

Обидчик Примадонны отлично пропиарился на скандале
Авто

Гонщица Багдасарян протаранила авто с беременной

Скандальная московская стритрейсерша оказалась замешана в крупном ДТП
Шоу-бизнес

Муж Бородиной с яйцами угодил в скандал

Возмутительная история, случившаяся в ресторане, обрастает подробностями

Гороскоп

Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына
Дочь займет место Трампа в президентском кресле

Фоторепортажи

Горячие фото русской обладательницы "Порно Оскара"
"Пивная йога" покоряет мир
Андреева удивила неудачной прической и рваными штанами
В Татарстане выбрали самую красивую девушку

Спорт

Исинбаева пристыдила предателей за выдумки о допинге
Хитрый вратарь ударил себя по ноге для затяжки времени (видео)
Боксер сборной России объяснил двойное убийство местью
Предатель Родченков: Путин требовал утопить Сочи в допинге

Регионы

Падение "канатоходца" с 30-метровой высоты сняли на видео
В Хабаровске бизнесмен сжег свою семью
Полуголая должница на морозе покусала приставов (видео)
Задушившая двух детей женщина оказалась чиновницей
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru