После обстрела женщины на МКАД возбудили дело

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту обстрела женщины на МКАД. По данным правоохранителей, неизвестный сделал несколько выстрелов в лицо владелицы иномарки в ходе дорожного конфликта.

Дело расследуется по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия", передает "Газета.ru". Врачи оказывают помощь пострадавшей, рассказали в ведомстве.