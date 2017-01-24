В московской школе умерла 12-летняя девочка

В школе №1282 на Старослободской улице на востоке Москвы умерла 12-летняя девочка, передает "Московский Комсомолец". Известно, что школьница потеряла сознание. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли ее спасти. Причины произошедшей трагедии устанавливаются.