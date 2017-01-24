В центре Москвы грабитель отобрал у девушки "лабутены"

Поздним вечером к девушке, которая шла по Большой грузинской улице в центре Москвы, подбежал грабитель и, брызнув ей в глаза перцовым баллончиком, выхватил пакет, передает Life.ru. Как оказалось, в нем лежали туфли-"лабутены". Сумма ущерба оценивается в 60 тысяч рублей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.