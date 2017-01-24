"Заминировавшего" здание ВГТРК хулигана поймали в Москве

Оперативники Северного округа Москвы задержали мужчину, который 20 января по телефону сообщил о том, что в здании ВГТРК на 5-й улице Ямского Поля находится бомба. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Дмитровскому району столицы уствновили личность звонившего, после чего задержали его. "Как выяснили полицейские, мужчина, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, решил таким способом подшутить", – цитирует РИА Новости начальника пресс-службы столичного главка МВД Александра Князева. По факту звонка возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.