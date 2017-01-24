В метро Москвы закроют несколько станций

С 25 по 30 января для пассажиров будут закрыты станции "Деловой центр" и "Парк Победы" Калининско-Солнцевской (желтой) линии Московского метрополитена, передает сетевое издание m24.ru. Кроме того, перекроют переход между "Деловым центром" и "Выставочной", а "Парк Победы" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской (синей) линии. Временные ограничения объясняются работами по вводу новых станций.

С 25 по 30 января 2017 года будет закрыт участок Калининско-Солнцевской линии #мосметро между станциями «Парк Победы» и «Деловой центр». pic.twitter.com/U1EDCVU51N — Московское метро (@MetroOperativno) 24 января 2017 г.