В Коми без вести пропал священник

Иеромонах Варфоломей из храма Святого Виктора Глазовского села Усть-Цильма в Коми пропал без вести, передает Flashnord. Соседи рассказывают, что в последний раз видели его в декабре 2016 года. "Возможно, ушел в монастырь или попал в больницу", – считают активисты регионального отделения "Гражданского патруля". Епископ Воркутинский и Усинский Иоанн заявил в полицию об исчезновении священнослужителя.
Фигурист рассказал о страшном моменте своей жизни
Вайра Вике-Фрейберга назвала свой народ злым и завистливым
Бывшая летчица записала во враги украинскую власть
Звезда "Не родись красивой" была вынуждена выйти из декрета