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20:32
23 января 2017
просмотры: 123

В Коми без вести пропал священник

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Иеромонах Варфоломей из храма Святого Виктора Глазовского села Усть-Цильма в Коми пропал без вести, передает Flashnord. Соседи рассказывают, что в последний раз видели его в декабре 2016 года. "Возможно, ушел в монастырь или попал в больницу", – считают активисты регионального отделения "Гражданского патруля". Епископ Воркутинский и Усинский Иоанн заявил в полицию об исчезновении священнослужителя.

20:59
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23 января 2017
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В России стали делать больше водки

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18:07
23 января 2017
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23 января 2017
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