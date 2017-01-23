В Коми без вести пропал священник

Иеромонах Варфоломей из храма Святого Виктора Глазовского села Усть-Цильма в Коми пропал без вести, передает Flashnord. Соседи рассказывают, что в последний раз видели его в декабре 2016 года. "Возможно, ушел в монастырь или попал в больницу", – считают активисты регионального отделения "Гражданского патруля". Епископ Воркутинский и Усинский Иоанн заявил в полицию об исчезновении священнослужителя.